En Banco Nación, el dólar cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, sin variaciones. El MEP subió 0,19% y finalizó en $1.431,53 para la compra y $1.432,07 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 20 de mayo, en Argentina
El dólar oficial cerró estable, mientras el MEP subió 0,19% y el blue avanzó a $1.430.
El dólar cerró con leves subas en los segmentos paralelos.
Por su parte, el dólar blue avanzó 0,70% y terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una suba de $10 en ambas puntas.
11:10 / Mié. 20.05.2026
Cotización del dólar MEP, blue y mayorista:
Dólar blue: $1.410,00 compra / $1.430,00 venta (baja de 0,35%).
Dólar MEP: $1.431,25 compra / $1.431,95 venta (baja de 0,04%).
Dólar mayorista: $1.389,00 compra / $1.398,00 venta (suba de 0,07%).
10:00 / Mié. 20.05.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta
Banco Bica: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta
Banco Nación: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta
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