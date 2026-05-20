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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 20 de mayo, en Argentina

El dólar oficial cerró estable, mientras el MEP subió 0,19% y el blue avanzó a $1.430.

El dólar cerró con leves subas en los segmentos paralelos. El dólar cerró con leves subas en los segmentos paralelos.
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En Banco Nación, el dólar cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, sin variaciones. El MEP subió 0,19% y finalizó en $1.431,53 para la compra y $1.432,07 para la venta.

Por su parte, el dólar blue avanzó 0,70% y terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una suba de $10 en ambas puntas.

11:10 / Mié. 20.05.2026

Cotización del dólar MEP, blue y mayorista:

Dólar blue: $1.410,00 compra / $1.430,00 venta (baja de 0,35%).

Dólar MEP: $1.431,25 compra / $1.431,95 venta (baja de 0,04%).

Dólar mayorista: $1.389,00 compra / $1.398,00 venta (suba de 0,07%).

10:00 / Mié. 20.05.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

ICBC: $1.365,00 compra / $1.415,00 venta

Banco Bica: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta

Banco Nación: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta

09:00 / Mié. 20.05.2026

Así cerró el dólar el martes

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