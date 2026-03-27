Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 27 de marzo

El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos hubo mayoría de subas, mientras que el blue terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El MEP, en tanto, finalizó en $1.422,94 y $1.423,34, con alza de 0,45%.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue bajó y el MEP subió durante la jornada de este viernes.
El dólar cerró con movimientos dispares: en bancos hubo mayoría de subas, mientras que el blue terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El MEP, en tanto, finalizó en $1.422,94 y $1.423,34, con alza de 0,45%.
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con suba de 0,72% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.355 y $1.405, con alza de 1,08% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar terminó en $1.350 para la compra y $1.405 para la venta, con avance de 0,72% y spread de $55. En ICBC, cerró en $1.355 y $1.415, con suba de 1,43% y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.355 para la compra y $1.410 para la venta, con una suba de 0,71% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.
El MEP cerró con una suba de 0,45%: $1.422,94 para la compra y $1.423,34 para la venta. El spread fue de $0,40, con avances de $40,74 y $6,44 en cada punta frente al registro previo.
El dólar blue bajó 0,70% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con una caída de $10 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.