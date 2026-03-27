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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 27 de marzo, en Argentina

El dólar cerró con bajas en la mayoría de los bancos, mientras que el blue registró una leve suba y el MEP volvió a caer.

El dólar bajó en bancos, el blue subió y el MEP cayó.El dólar bajó en bancos, el blue subió y el MEP cayó.
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El dólar mostró bajas en bancos, mientras que el blue subió 0,35% y cerró en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, y el MEP cayó 1,48% hasta ubicarse en $1.399,54 y $1.400,72.

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El BCRA reduce encajes bancarios con el objetivo de reactivar el crédito

El Banco Central de la República Argentina decidió no prorrogar la norma. La medida busca liberar fondos para que los bancos presten y reactivar la actividad económica.

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