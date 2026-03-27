En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 27 de marzo, en Argentina

El dólar mostró bajas en bancos, mientras que el blue subió 0,35% y cerró en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, y el MEP cayó 1,48% hasta ubicarse en $1.399,54 y $1.400,72.
El dólar cerró con bajas en la mayoría de los bancos, mientras que el blue registró una leve suba y el MEP volvió a caer.
El dólar mostró bajas en bancos, mientras que el blue subió 0,35% y cerró en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, y el MEP cayó 1,48% hasta ubicarse en $1.399,54 y $1.400,72.
El Banco Central de la República Argentina decidió no prorrogar la norma. La medida busca liberar fondos para que los bancos presten y reactivar la actividad económica.Continuar leyendo →