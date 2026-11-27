El dólar cerró este viernes 27 de noviembre con precios vendedores de entre $1.619 y $1.635 en los bancos relevados, todos con una variación informada del 0,00%. El blue retrocedió 0,88% a $1.695 y el MEP bajó 0,21% a $1.662,24. En Hipotecario, la compra cayó $5.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 27 de noviembre
El paralelo retrocedió 0,88% y el bursátil bajó 0,21%. Las ventas bancarias figuraron sin variación, aunque Hipotecario redujo $5 su precio de compra.
Así cerró el dólar
|Referencia
|Compra
|Venta
|Variación
|Spread
|ICBC
|$1,565.00
|$1,625.00
|0.00%
|$60.00
|Banco Provincia de Buenos Aires
|$1,575.00
|$1,625.00
|0.00%
|$50.00
|Banco Nación
|$1,575.00
|$1,625.00
|0.00%
|$50.00
|Banco Bica
|$1,582.00
|$1,635.00
|0.00%
|$53.00
|Banco Hipotecario
|$1,580.00
|$1,619.00
|0.00%
|$39.00
|Dólar blue
|$1,675.00
|$1,695.00
|−0.88%
|$20.00
|Dólar MEP
|$1,661.67
|$1,662.24
|−0.21%
|$0.57
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cotizaron a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta, con un spread de $50. ICBC compartió el precio vendedor, con una compra de $1.565 y una diferencia de $60. Las tres entidades figuraron sin variación en el relevamiento.
Banco Bica mostró $1.582 para la compra y $1.635 para la venta, sin variación y con un spread de $53. Su precio vendedor fue el más alto entre las entidades relevadas. Hipotecario cotizó a $1.580 y $1.619: la compra bajó $5, la venta figuró sin cambios y el spread quedó en $39.
Dólar MEP
El dólar MEP se ubicó en $1.661,67 para la compra y $1.662,24 para la venta, con una baja del 0,21% y un spread de $0,57. La punta compradora retrocedió $1,39 y la vendedora, $3,48. Esta última quedó $27,24 por encima de Bica, el banco con la venta más alta del relevamiento.
Dólar blue
El dólar blue cotizó a $1.675 para la compra y $1.695 para la venta, con una baja de $15 en ambas puntas y una variación del -0,88%. El spread fue de $20. Su precio vendedor quedó $32,76 por encima del MEP y $70 por encima de los valores de Nación, Provincia e ICBC.