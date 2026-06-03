El dólar blue se mantuvo estable y terminó la jornada en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. Por su parte el dólar MEP finalizó la rueda con una suba del 0,39%, al cerrar en $1.445,37 para la compra y $1.445,98 para la venta.
En Vivo Minuto a minuto
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 3 de junio, en Argentina
Durante la jornada anterior el dólar cerró con variaciones mixtas. El MEP subió mientras que el blue se mantuvo.
El mercado registró movimientos dispares durante la jornada en bancos y circuitos paralelos.
En tanto, en Banco Nación la divisa cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con un spread de $50.
09:02 / Mié. 03.06.2026
Así cerró el dólar el martes
Banco Nación: compra $1.400 | venta $1.450
Banco Provincia de Buenos Aires: compra $1.395 | venta $1.445
Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430
ICBC: compra $1.405 | venta $1.465
Banco Bica: compra $1.398 | venta $1.455
Banco Entre Ríos: compra $1.410 | venta $1.460
BBVA Banco Francés: compra $1.400 | venta $1.450
Banco Hipotecario: compra $1.410 | venta $1.450
Dólar MEP: compra $1.445,37 | venta $1.445,98
Dólar blue: compra $1.415 | venta $1.435
Sobre el Autor
#TEMAS: