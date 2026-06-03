#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 3 de junio, en Argentina

Durante la jornada anterior el dólar cerró con variaciones mixtas. El MEP subió mientras que el blue se mantuvo.

El mercado registró movimientos dispares durante la jornada en bancos y circuitos paralelos.El mercado registró movimientos dispares durante la jornada en bancos y circuitos paralelos.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar blue se mantuvo estable y terminó la jornada en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. Por su parte el dólar MEP finalizó la rueda con una suba del 0,39%, al cerrar en $1.445,37 para la compra y $1.445,98 para la venta.

En tanto, en Banco Nación la divisa cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con un spread de $50.

09:02 / Mié. 03.06.2026

Así cerró el dólar el martes

Banco Nación: compra $1.400 | venta $1.450

Banco Provincia de Buenos Aires: compra $1.395 | venta $1.445

Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430

ICBC: compra $1.405 | venta $1.465

Banco Bica: compra $1.398 | venta $1.455

Banco Entre Ríos: compra $1.410 | venta $1.460

BBVA Banco Francés: compra $1.400 | venta $1.450

Banco Hipotecario: compra $1.410 | venta $1.450

Dólar MEP: compra $1.445,37 | venta $1.445,98

Dólar blue: compra $1.415 | venta $1.435

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro