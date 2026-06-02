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Así cerró el dólar este martes 2 de junio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas durante esta jornada tanto en las entidades bancarias como en los segmentos paralelos.

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Este martes 2 de junio, el dólar cerró con variaciones mixtas. El MEP subió mientras que el blue se mantuvo.

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Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con un spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires se mantuvo en $1.395 y $1.445, con un spread de $50 y variación de 0,34%.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, se sostuvo en $1.405 y $1.465, con un spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.398 para la compra y $1.455 para la venta, con un spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.410 y $1.450, con un spread de $40.

DOLARLa cotización este lunes.

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba del 0,39%: $1.445,37 para la compra y $1.445,98 para la venta. El spread fue de $0,61.

dolares.dolares.

Dólar blue

El dólar blue se sostuvo en su cotización y terminó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. El spread quedó en $20.

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