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Donald Trump bajó los aranceles a la importación de derivados del acero, aluminio y cobre

El presidente de Estados Unidos firmó un decreto que baja los gravámenes al 15% y al 10% para ciertos bienes con componentes norteamericanos. La medida busca incentivar la inversión industrial y regirá hasta fines de 2027.

Donald Trump bajó los aranceles a la importación de derivados del acero, aluminio y cobre. Foto: Reuters.Donald Trump bajó los aranceles a la importación de derivados del acero, aluminio y cobre. Foto: Reuters.
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El gobierno de los Estados Unidos oficializó una reducción en los aranceles aplicados a la importación de determinados productos derivados del aluminio, el acero y el cobre. La medida se instrumentó a través de un decreto firmado por el presidente Donald Trump, luego de un extenso período de especulaciones en los mercados internacionales.

Las modificaciones en el esquema impositivo entrarán en vigencia formal a partir del próximo 8 de junio y se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027, con el propósito declarado de dinamizar inversiones de corto plazo destinadas a la reconstrucción de la base industrial estadounidense.

Imagen ilustrativa.La medida busca incentivar la inversión industrial y regirá hasta fines de 2027.

Nuevos porcentajes arancelarios

El nuevo marco regulatorio establece diferentes niveles de gravámenes según el tipo de manufactura y el origen de sus componentes esenciales:

  • Arancel del 15%: se aplicará de manera directa sobre las importaciones de bienes específicos, entre los que se detallan ciertos tipos de maquinaria agrícola, así como equipos residenciales de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
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  • Arancel del 15% condicional: alcanzará a equipos industriales móviles, tales como topadoras y montacargas, siempre y cuando provengan de naciones que posean acuerdos comerciales vigentes con acceso a dicho beneficio.
  • Arancel preferencial del 10%: se habilitará para aquellas empresas extranjeras cuyos bienes de equipo certifiquen la inclusión de, al menos, un 85% en peso de acero o aluminio fundido, vertido o moldeado en territorio estadounidense.
Imagen ilustrativa.Nuevos porcentajes arancelarios.

Excepciones

A pesar de la flexibilización general dispuesta para incentivar el sector productivo, la administración de la Casa Blanca resolvió mantener una política estricta sobre determinados segmentos del mercado metalúrgico.

Con este fin, la normativa introdujo la creación de dos nuevas categorías específicas para productos importados derivados del acero y el aluminio, las cuales no percibirán rebajas y continuarán sujetas a un arancel del 25%: las estanterías de acero y las planchas litográficas de aluminio.

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