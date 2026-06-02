En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, con un spread de $50. El dólar MEP registró una suba del 0,20% y cerró en $1.437,90 para la compra y $1.438,28 para la venta, con un spread de $0,38.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 2 de junio, en Argentina
El dólar cerró la jornada con resultados mixtos: el MEP registró una suba, el blue retrocedió y en el sistema bancario la divisa se mantuvo estable.
El dólar cerró mixto: subió el MEP, bajó el blue y el banco se mantuvo estable.
El dólar blue cerró sin cambios y se ubicó en $1.410 para la compra y $1.435 para la venta, con un spread de $25.
09:00 / Mar. 02.06.2026
Así cerró el dólar el lunes
MEP: $1.437,90 compra / $1.438,28 venta (+0,20%)
Blue: $1.410 compra / $1.435 venta (estable)
Banco Nación: $1.395 compra / $1.445 venta
Banco Provincia: $1.395 compra / $1.445 venta
Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta
ICBC: $1.385 compra / $1.445 venta
Banco Bica: $1.393 compra / $1.450 venta
Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta
BBVA Francés: $1.395 compra / $1.445 venta
Banco Hipotecario: $1.405 compra / $1.445 venta
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