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Así cerró el dólar este lunes 1° de junio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas durante esta jornada tanto en las entidades bancarias como en los segmentos paralelos.

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Este lunes 1° de junio, el dólar cerró con variaciones mixtas. El MEP subió mientras que el blue bajó y en los bancos la moneda extranjera se se mantuvo.

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Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, con un spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires se mantuvo en $1.395 y $1.445, con un spread de $50 y variación de 1,05%.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, se sostuvo en $1.385 y $1.445, con un spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.393 para la compra y $1.450 para la venta, con un spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, con spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.405 y $1.445, con un spread de $40.

FILE PHOTO: A U.S. $100 dollar bill is seen December 17, 2009. REUTERS/Sam Mircovich/File PhotoLas cotizaciones de este lunes. Foto: Reuters.

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba del 0,20%: $1.437,90 para la compra y $1.438,28 para la venta. El spread fue de $0,38.

El dólar oficial y el blue cerraron estables, mientras que el MEP registró una leve suba.El dólar mostró variaciones mixtas este lunes.

Dólar blue

El dólar blue se sostuvo en su cotización y terminó en $1.410 para la compra y $1.435 para la venta. El spread quedó en $25.

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