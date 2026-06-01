Este lunes 1° de junio, el dólar cerró con variaciones mixtas. El MEP subió mientras que el blue bajó y en los bancos la moneda extranjera se se mantuvo.
Así cerró el dólar este lunes 1° de junio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas durante esta jornada tanto en las entidades bancarias como en los segmentos paralelos.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, con un spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires se mantuvo en $1.395 y $1.445, con un spread de $50 y variación de 1,05%.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, se sostuvo en $1.385 y $1.445, con un spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.393 para la compra y $1.450 para la venta, con un spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, con spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.405 y $1.445, con un spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba del 0,20%: $1.437,90 para la compra y $1.438,28 para la venta. El spread fue de $0,38.
Dólar blue
El dólar blue se sostuvo en su cotización y terminó en $1.410 para la compra y $1.435 para la venta. El spread quedó en $25.