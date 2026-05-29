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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 29 de mayo, en Argentina

El dólar terminó la jornada con una leve tendencia alcista impulsada por el MEP y estabilidad en la cotización bancaria.

El dólar cerró con leves subas y estabilidad en bancos.El dólar cerró con leves subas y estabilidad en bancos.
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El dólar mostró una tendencia alcista impulsada por la suba del MEP, mientras que en los bancos la cotización se mantuvo estable. En Banco Nación, cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta.

Por su parte, el dólar MEP finalizó con un aumento del 0,10%, a $1.430,93 para la compra y $1.431,69 para la venta. En tanto, el blue se mantuvo sin cambios y cerró en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

11:02 / Vie. 29.05.2026

Cotización del dólar MEP, blue y mayorista

Dólar blue: $1.410,00 compra / $1.430,00 venta (sin cambios).

Dólar MEP: $1.433,06 compra / $1.433,60 venta (+0,10%).

Dólar mayorista: $1.397,00 compra / $1.406,00 venta (-0,28%).

10:00 / Vie. 29.05.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

ICBC: $1.375,00 compra / $1.435,00 venta

Banco Bica: $1.383,00 compra / $1.440,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.385,00 compra / $1.435,00 venta

Banco Nación: $1.380,00 compra / $1.430,00 venta

09:00 / Vie. 29.05.2026

Así cerró el dólar el jueves

Banco Nación: $1.385 compra / $1.435 venta

Banco Provincia de Buenos Aires: $1.385 compra / $1.435 venta

Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta

ICBC: $1.375 compra / $1.435 venta

Banco Bica: $1.383 compra / $1.440 venta

Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta

BBVA Banco Francés: $1.385 compra / $1.435 venta

Banco Hipotecario: $1.390 compra / $1.430 venta

Dólar MEP: $1.430,93 compra / $1.431,69 venta

Dólar blue: $1.420 compra / $1.440 venta

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