El dólar mostró una tendencia alcista impulsada por la suba del MEP, mientras que en los bancos la cotización se mantuvo estable. En Banco Nación, cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 29 de mayo, en Argentina
El dólar terminó la jornada con una leve tendencia alcista impulsada por el MEP y estabilidad en la cotización bancaria.
Por su parte, el dólar MEP finalizó con un aumento del 0,10%, a $1.430,93 para la compra y $1.431,69 para la venta. En tanto, el blue se mantuvo sin cambios y cerró en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.
Cotización del dólar MEP, blue y mayorista
Dólar blue: $1.410,00 compra / $1.430,00 venta (sin cambios).
Dólar MEP: $1.433,06 compra / $1.433,60 venta (+0,10%).
Dólar mayorista: $1.397,00 compra / $1.406,00 venta (-0,28%).
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.375,00 compra / $1.435,00 venta
Banco Bica: $1.383,00 compra / $1.440,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.385,00 compra / $1.435,00 venta
Banco Nación: $1.380,00 compra / $1.430,00 venta
Así cerró el dólar el jueves
Banco Nación: $1.385 compra / $1.435 venta
Banco Provincia de Buenos Aires: $1.385 compra / $1.435 venta
Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta
ICBC: $1.375 compra / $1.435 venta
Banco Bica: $1.383 compra / $1.440 venta
Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta
BBVA Banco Francés: $1.385 compra / $1.435 venta
Banco Hipotecario: $1.390 compra / $1.430 venta
Dólar MEP: $1.430,93 compra / $1.431,69 venta
Dólar blue: $1.420 compra / $1.440 venta