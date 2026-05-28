Este jueves 28 de mayo, el dólar cerró con una tendencia alcista. El MEP subió mientras que en los bancos la moneda extranjera se mantuvo.
Así cerró el dólar este jueves 28 de mayo
El mercado cambiario mostró subas durante esta jornada tanto en las entidades bancarias como en los segmentos paralelos.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con variación de 0,35% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires se mantuvo en $1.385 y $1.435, con un spread de $50 y variación de 0,35%.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, se sostuvo en $1.375 y $1.435, con un spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.383 para la compra y $1.440 para la venta, con un spread de $57 y variación de 0,35%. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.390 y $1.430, con un spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba del 0,10%: $1.430,93 para la compra y $1.431,69 para la venta. El spread fue de $0,76.
Dólar blue
El dólar blue se sostuvo en su cotización y terminó en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta. El spread quedó en $20.