#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Según datos de la Cámara Argentina de Comercio

Leve crecimiento de ingresos y consumo en la Argentina durante el mes de abril

Las ventas subieron 0,1% interanual y 1,6% respecto de marzo. Ayudó la “desaceleración” de la inflación, pero -aún con tasas en baja- los “bienes durables” siguen sin reactivar la facturación.

A pesar de una reducción significativa en la volatilidad de tasas, la oferta del crédito no reapareció.A pesar de una reducción significativa en la volatilidad de tasas, la oferta del crédito no reapareció.
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El consumo en la Argentina mostró en abril un crecimiento marginal del 0,1% en la comparación interanual (i.a.), y un crecimiento desestacionalizado algo más significativo del 1,6% respecto de marzo, esto es descontando los efectos estacionales habituales del consumo a lo largo del año

El Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) explica el dato gracias a un ingreso nominal promedio por hogar de $3.010.000 en el período bajo análisis, un avance real de 0,2% respecto a marzo 2026.

Los ingresos derivados a más tarifas apenas traccionan al consumo de bienes.Los ingresos derivados a más tarifas apenas traccionan al consumo de bienes.

El fenómeno se da en concordancia con una inflación que “aminoró su aceleración luego de más de un semestre de crecimiento”, con el 2,6% en el IPC del mes de referencia.

La entidad empresaria advierte que a pesar de la baja de tasas -en las que el gobierno pone expectativas de recuperación de actividad- “la oferta del crédito no reapareció, poniendo así un límite al consumo de durables por parte de los hogares”.

Después de tres meses

El crecimiento de abril corta la tendencia dada en el primer trimestre de variaciones interanuales negativas, aunque todo indicador necesita tiempo para confirmar una tendencia. Recuerda además la CAC la “base de comparación alta” del primer semestre del 2025.

La serie desestacionalizada muestra estabilidad intermensual y crecimiento marginal.La serie desestacionalizada muestra estabilidad intermensual y crecimiento marginal.

Recuerda también que “marzo es un mes de elevada estacionalidad inflacionaria dada, entre otras cosas, por el comienzo del año escolar”, por lo que el dato de abril supone “darle aire a los ingresos reales de los hogares y, con ello, a su capacidad de consumo”.

El ingreso disponible de los hogares acumula dos meses de variación interanual positiva en comparaciones contra meses de 2025 donde ya había sucedido una recuperación en niveles tras el fuerte descenso de 2024”, expone el reporte.

Desempeño por rubros

Al analizar el desempeño de los rubros componentes del índice, CAC advierte “movimientos diferenciales”.

La mejora interanual del consumo es leve, pero marca que la caída parece superada.La mejora interanual del consumo es leve, pero marca que la caída parece superada.

Indumentaria y calzado: mostró un crecimiento estimado de 6,4% i.a.; el consumo se sitúa en niveles mayores a los de 2025.

Transporte y vehículos: abril mostró una caída interanual de -4,1%, contrapesando el crecimiento del índice general. El rubro muestra un estancamiento en el patentamiento de autos.

Recreación y cultura: caída de 0,8% i.a., comparada con un punto alto de la serie como fue abril de 2025, que a su vez recupera fuertemente contra abril de 2024 (+29,9%).

Vivienda, alquileres y servicios públicos: crecimiento estimado de 3,2% en abril respecto al mismo mes de 2025. A su interior, la demanda eléctrica se sigue recuperando tras meses de caída interanual.

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