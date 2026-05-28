Según datos de la Cámara Argentina de Comercio

Leve crecimiento de ingresos y consumo en la Argentina durante el mes de abril

Las ventas subieron 0,1% interanual y 1,6% respecto de marzo. Ayudó la “desaceleración” de la inflación, pero -aún con tasas en baja- los “bienes durables” siguen sin reactivar la facturación.