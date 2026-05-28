El Banco Nación cerró la jornada con el dólar en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, marcando una diferencia de $50 entre ambos valores.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 28 de mayo, en Argentina
Este miércoles 27 de mayo, el dólar cerró con variaciones mixtas.
En tanto, el dólar MEP finalizó con una baja del 0,44% y cotizó en $1.428,23 para la compra y $1.428,61 para la venta, mientras que el dólar blue se mantuvo estable en el mercado paralelo en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con un spread de $20.
Cotización del dólar MEP, blue y mayorista
Dólar blue: $1.420,00 compra / $1.440,00 venta (sin cambios).
Dólar MEP: $1.432,07 compra / $1.432,45 venta (+0,15%).
Dólar mayorista: $1.403,50 compra / $1.412,50 venta (sin cambios).
Así cerró el dólar el miércoles
Banco Nación: compra $1.380, venta $1.430
Banco Provincia de Buenos Aires: compra $1.380, venta $1.430
Banco Santa Fe: compra $1.375, venta $1.430
ICBC: compra $1.375, venta $1.435
Banco Bica: compra $1.378, venta $1.435
Banco Entre Ríos: compra $1.410, venta $1.460
BBVA Banco Francés: compra $1.385, venta $1.435
Banco Hipotecario: compra $1.390, venta $1.430
Dólar MEP: compra $1.428,23, venta $1.428,61
Dólar blue: compra $1.420, venta $1.440