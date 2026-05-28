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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 28 de mayo, en Argentina

Este miércoles 27 de mayo, el dólar cerró con variaciones mixtas.

El blue se mantuvo estable en el mercado paralelo.El blue se mantuvo estable en el mercado paralelo.
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El Banco Nación cerró la jornada con el dólar en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, marcando una diferencia de $50 entre ambos valores.

En tanto, el dólar MEP finalizó con una baja del 0,44% y cotizó en $1.428,23 para la compra y $1.428,61 para la venta, mientras que el dólar blue se mantuvo estable en el mercado paralelo en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con un spread de $20.

11:01 / Jue. 28.05.2026

Cotización del dólar MEP, blue y mayorista

Dólar blue: $1.420,00 compra / $1.440,00 venta (sin cambios).

Dólar MEP: $1.432,07 compra / $1.432,45 venta (+0,15%).

Dólar mayorista: $1.403,50 compra / $1.412,50 venta (sin cambios).

09:21 / Jue. 28.05.2026

Así cerró el dólar el miércoles

Banco Nación: compra $1.380, venta $1.430

Banco Provincia de Buenos Aires: compra $1.380, venta $1.430

Banco Santa Fe: compra $1.375, venta $1.430

ICBC: compra $1.375, venta $1.435

Banco Bica: compra $1.378, venta $1.435

Banco Entre Ríos: compra $1.410, venta $1.460

BBVA Banco Francés: compra $1.385, venta $1.435

Banco Hipotecario: compra $1.390, venta $1.430

Dólar MEP: compra $1.428,23, venta $1.428,61

Dólar blue: compra $1.420, venta $1.440

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