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Así cerró el dólar este miércoles 27 de mayo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas en las entidades bancarias como en los segmentos paralelos.

Así cerró el dólar en los bancos este miércoles.Así cerró el dólar en los bancos este miércoles.
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Este miércoles 27 de mayo, el dólar cerró con variaciones mixtas. El MEP bajó mientras que en los bancos la moneda extranjera se mantuvo, con una leve tendencia alcista.

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Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires se mantuvo en $1.380 y $1.430, con un spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, se sostuvo en $1.375 y $1.435, con un spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.378 para la compra y $1.435 para la venta, con un spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con suba de 0,35% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.390 y $1.430, con un spread de $40.

El dólar este miércolesCotizaciones.

Dólar MEP

El MEP cerró con una baja del 0,44%: $1.428,23 para la compra y $1.428,61 para la venta. El spread fue de $0,38.

American dollar money bills spread on old wooden backgroundEl mercado paralelo mostró alzas.

Dólar blue

El dólar blue se sostuvo en su cotización y terminó en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta. El spread quedó en $20.

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