El dólar abrió este viernes 10 de abril 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 10 de abril, en Argentina
La divisa mantuvo la leve tendencia bajista registrada durante la semana, tanto en los valores mostrados por los distintos bancos de la Argentina como en en el blue y el MEP.
En tanto, el blue y el MEP continúan la tendencia con leves bajas.
Así cerró el dólar el jueves
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta.
Banco Provincia de Buenos Aires finalizó en $1.355 y $1.405.
En Banco Santa Fe, el dólar se sostuvo en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta.
En ICBC, cerró la jornada en $1.350 y $1.410.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta.
En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460.
El MEP cerró $1.420,30 para la compra y $1.420,35 para la venta.
El dólar blue terminó en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta.