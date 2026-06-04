El dólar terminó la jornada con movimientos mixtos. El MEP registró una suba del 0,59% y cerró en $1.457,96 para la compra y $1.458,72 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo estable en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 4 de junio, en Argentina
El miércoles el dólar cerró con variaciones mixtas. El MEP subió mientras que la moneda extranjera en algunos bancos.
Por su parte, en Banco Nación la cotización finalizó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
Cotización del dólar blue, MEP y mayorista
Dólar blue: $1.410,00 compra / $1.430,00 venta
Dólar MEP: $1.464,74 compra / $1.465,28 venta
Dólar mayorista: $1.433,00 compra / $1.442,00 venta
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.415,00 compra / $1.475,00 venta
Banco Bica: $1.403,00 compra / $1.460,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Nación: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Así cerró el dólar el miércoles
Banco Nación: compra $1.410 | venta $1.460
Banco Provincia de Buenos Aires: compra $1.410 | venta $1.460
Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430
ICBC: compra $1.405 | venta $1.465
Banco Bica: compra $1.403 | venta $1.460
Banco Entre Ríos: compra $1.410 | venta $1.460
BBVA Banco Francés: compra $1.410 | venta $1.460
Banco Hipotecario: compra $1.420 | venta $1.460
Dólar MEP: compra $1.457,96 | venta $1.458,72
Dólar blue: compra $1.415 | venta $1.435