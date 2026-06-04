#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 4 de junio, en Argentina

El miércoles el dólar cerró con variaciones mixtas. El MEP subió mientras que la moneda extranjera en algunos bancos.

El dólar cerró con variaciones mixtas.El dólar cerró con variaciones mixtas.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar terminó la jornada con movimientos mixtos. El MEP registró una suba del 0,59% y cerró en $1.457,96 para la compra y $1.458,72 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo estable en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Por su parte, en Banco Nación la cotización finalizó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

11:00 / Jue. 04.06.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.410,00 compra / $1.430,00 venta

Dólar MEP: $1.464,74 compra / $1.465,28 venta

Dólar mayorista: $1.433,00 compra / $1.442,00 venta

10:02 / Jue. 04.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

ICBC: $1.415,00 compra / $1.475,00 venta

Banco Bica: $1.403,00 compra / $1.460,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Nación: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

09:00 / Jue. 04.06.2026

Así cerró el dólar el miércoles

Banco Nación: compra $1.410 | venta $1.460

Banco Provincia de Buenos Aires: compra $1.410 | venta $1.460

Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430

ICBC: compra $1.405 | venta $1.465

Banco Bica: compra $1.403 | venta $1.460

Banco Entre Ríos: compra $1.410 | venta $1.460

BBVA Banco Francés: compra $1.410 | venta $1.460

Banco Hipotecario: compra $1.420 | venta $1.460

Dólar MEP: compra $1.457,96 | venta $1.458,72

Dólar blue: compra $1.415 | venta $1.435

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro