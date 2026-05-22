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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 22 de mayo, en Argentina

El dólar cerró con bajas en sus distintas cotizaciones: en Banco Nación terminó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, y el blue finalizó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.