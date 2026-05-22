En el Banco Nación, el dólar cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, con una baja de 0,35% y una diferencia de $50 entre ambas cotizaciones. Por su parte, el dólar MEP también retrocedió 0,35% y finalizó en $1.425,01 para la compra y $1.425,39 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 22 de mayo, en Argentina
El dólar cerró con bajas en sus distintas cotizaciones: en Banco Nación terminó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, y el blue finalizó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
El dólar cerró con bajas en bancos y leves retrocesos en los mercados paralelos.
En tanto, el dólar blue cayó 0,35% y terminó la jornada en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. La cotización informal registró una baja de $5 en ambas puntas respecto al cierre anterior.
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