En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 23 de marzo, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares y estabilidad en bancos. El MEP bajó 1,15%, cotizando $1.420,68 para la compra y $1.421,25 para la venta, con un spread de $0,57. El blue cayó 0,70%, cerrando en $1.400/$1.420, con el spread estable en $20.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas el viernes con bajas puntuales en bancos y retroceso del blue y el MEP.
El dólar cerró con movimientos dispares y estabilidad en bancos. El MEP bajó 1,15%, cotizando $1.420,68 para la compra y $1.421,25 para la venta, con un spread de $0,57. El blue cayó 0,70%, cerrando en $1.400/$1.420, con el spread estable en $20.
Así cerró el dólar en los bancos: