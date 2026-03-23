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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 23 de marzo, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas el viernes con bajas puntuales en bancos y retroceso del blue y el MEP.

El mercado cambiario mostró bajas en bancos y retroceso del blue y MEP.El mercado cambiario mostró bajas en bancos y retroceso del blue y MEP.
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El dólar cerró con movimientos dispares y estabilidad en bancos. El MEP bajó 1,15%, cotizando $1.420,68 para la compra y $1.421,25 para la venta, con un spread de $0,57. El blue cayó 0,70%, cerrando en $1.400/$1.420, con el spread estable en $20.

Lunes 23.03

10:00 La cotización del dólar en cada banco:

  • Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra; $1.460 para la venta.
  • Banco Santa Fe: $1.365 para la compra; $1.420 para la venta.
  • ICBC: $1.355 para la compra; $1.415 para la venta.
  • Banco Provincia: $1.365 para la compra; $1.415 para la venta.
  • Banco Nación: $1.360 para la compra; $1.410 para la venta.
  • Banco Bica: $1.372 para la compra; $1.428 para la venta.
  • BBVA Banco Francés: $1.370 para la compra; $1.420 para la venta.
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Lunes 23.03

09:00 El valor del dólar al cierre del viernes

Así cerró el dólar en los bancos:

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