El costo de pertenecer a un club tiene una doble dimensión: es un gasto mensual para las familias y, al mismo tiempo, una fuente de ingresos para instituciones que sostienen actividades deportivas y espacios comunitarios.
Cuánto cuesta la cuota promedio de un club en Rosario: la opción de la ayuda para familias vulnerables
La cuota societaria promedio en Argentina ronda los $23.000 mensuales, aunque con grandes diferencias según el tipo de institución. En Rosario, una ordenanza creó un programa para cubrir ese gasto a chicos de familias vulnerables, pero la herramienta todavía no fue puesta en marcha.
En ese escenario, el valor promedio nacional de $23.000 vuelve a poner en primer plano el reclamo para que Rosario active su programa de cuota social, destinado a evitar que la situación económica determine si un chico puede continuar haciendo deporte.
El valor surge del Relevamiento Nacional de Clubes y Entidades Deportivas, realizado por la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA) junto con universidades nacionales. El estudio estima que en Argentina funcionan aproximadamente 12.000 clubes de barrio, administrados mayoritariamente por asociaciones civiles sin fines de lucro.
Según relevó la federación, algunos clubes de barrio cobran alrededor de $2.000 mensuales, mientras que instituciones como clubes náuticos o de aviación pueden superar los $80.000. Además de la cuota societaria y dependiendo de la institución y de la disciplina, pueden agregarse aranceles específicos, indumentaria, viajes, competencias, pileta u otros servicios.
Para los clubes la cuota representa una parte importante de los recursos con los que sostienen su funcionamiento.
Un relevamiento de 30 de los 400 clubes de Rosario realizado por la Usina de Datos y el Observatorio del Deporte de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) entre agosto y octubre de 2024 muestra que, para el 52% de las instituciones consultadas, las cuotas societarias representaban aproximadamente la mitad de sus ingresos.
Cuánto pesa la cuota en las cuentas de los clubes
Los datos de la UNR corresponden a 2024. En aquel momento, y bajo un proceso de inflación sostenido, el 12% de los clubes relevados cobraba menos de $1.000 mensuales a una persona adulta; el 44% tenía cuotas de entre $1.000 y $5.000 y otro 44% superaba los $5.000.
La cuota representaba aproximadamente la mitad de los ingresos para el 52% de las instituciones. Para otro 28% significaba menos del 25%, mientras que en el 16% superaba el 75% de los recursos. El resto de los ingresos se completa con distintas actividades.
El 64% de los clubes relevados mencionó el alquiler de espacios, el 28% las concesiones y el 24% la venta de entradas entre sus fuentes de recursos.
Del otro lado de las cuentas aparecen los costos de funcionamiento. Infraestructura fue mencionada por el 68% de las instituciones como uno de sus principales gastos y mantenimiento por el 64%. Los sueldos aparecieron en el 44% de los casos.
Los servicios públicos también tienen un peso relevante: para el 32% de los clubes representaban aproximadamente la mitad de sus egresos y para el 12% superaban el 75%.
La asistencia estatal aparece como otra fuente de respaldo, aunque no alcanza a todas las instituciones. El 40% de los clubes relevados declaró recibir aportes o subsidios, mientras que el 60% no los recibía. Entre los clubes de menos de 500 socios, la proporción que recibía aportes llegaba al 46,7%.
El programa que Rosario todavía debe poner en marcha
En este contexto, el municipio cuenta con una herramienta específica para cubrir la cuota de chicos y chicas cuyas familias no pueden afrontar ese gasto.
La ordenanza Nº 10.883 de 2025 creó el programa Cuota Social del Deporte para niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 16 años cuyas familias acrediten vulnerabilidad social o económica. La norma establece que el municipio pagará directamente a las instituciones deportivas el monto correspondiente a la cuota societaria.
La ordenanza fue promulgada en marzo y la autoridad de aplicación es la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, en coordinación con la Secretaría de Deporte y Turismo, contemplando una etapa piloto durante el primer año y estableciendo que el monto de la prestación será fijado trimestralmente por el Departamento Ejecutivo.
Para acceder al beneficio, las familias deberán acreditar su situación socioeconómica y presentar el comprobante de pago. Los clubes, por su parte, deberán contar con personería jurídica vigente y una cuenta bancaria para recibir las transferencias.
El esquema retoma el antecedente de Hay Equipo, el programa nacional que permitía que chicos y chicas accedieran a actividades deportivas mediante la cobertura estatal de la cuota. En Rosario, durante 2024, habían participado 19 instituciones de esa política.
Según reclamó el concejal Mariano Romero, impulsor de la ordenanza, el programa todavía no ha comenzado a aplicarse. "Los clubes son de las pocas cosas que en Rosario todavía sostienen a los pibes y las pibas cuando todo lo demás falla. El club cumple una función que ni la escuela ni la casa siempre pueden cumplir solas y tenemos que hacer lo posible para ayudarlos a sostenerse”, dijo el edil.
La cuota tiene así dos caras: es un gasto mensual para las familias y una fuente central de ingresos para los clubes. El reclamo en Rosario apunta ahora a que el programa que permite cubrir ese costo para hogares vulnerables pase de la ordenanza a la práctica.