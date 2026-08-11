Según un relevamiento nacional

Cuánto cuesta la cuota promedio de un club en Rosario: la opción de la ayuda para familias vulnerables

La cuota societaria promedio en Argentina ronda los $23.000 mensuales, aunque con grandes diferencias según el tipo de institución. En Rosario, una ordenanza creó un programa para cubrir ese gasto a chicos de familias vulnerables, pero la herramienta todavía no fue puesta en marcha.