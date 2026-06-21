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Día del Padre 2026: las ventas cayeron por cuarto año seguido

A pesar de las promociones y facilidades financieras, la compra de regalos para los padres argentinos no remontaron. Según relevó CAME, el ticket promedio subió a $78.986, pero no logró incrementar las ventas totales en comparación con el año anterior.