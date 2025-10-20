En vivo: así cotiza el dólar hoy lunes 20 de octubre en Argentina

La semana pasada cerró con subas generalizadas en el dólar oficial dependiendo del banco, situación similar al Blue que avanzó. En el Nación se sostuvo a $1.485 para la venta y $1.435 para la compra, cifras en las que abre este lunes 20 de octubre.
La semana comienza con tensión y expectativa ante las legislativas argentinas y los movimientos desde Estados Unidos.
“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anuncia la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta US$ 20.000 millones”, señaló la entidad que preside Santiago Bausili.
El parte oficial señala que “el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.
Añade que “el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”.
Después de una semana agitada, el mercado cambiario se prepara para un lunes de tensión. El viernes, el dólar mayorista cerró por encima de los $1.450, mientras el blue y los financieros (MEP y CCL) acompañaron con fuertes alzas.
El Banco Central intervino con fuerza para contener la escalada, aunque operadores advierten que el impacto político del viaje de Milei a Estados Unidos podría condicionar los primeros movimientos de la jornada.
“Los anuncios de apoyo fueron bien recibidos, pero las declaraciones de Trump dejaron dudas. Eso se verá reflejado en los contratos de dólar futuro”, anticiparon desde una sociedad de Bolsa.
