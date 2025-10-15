En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 15 de octubre en Argentina

El martes cerró con leves aumentos en el dólar oficial dependiendo del banco, situación similar para el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.385 para la venta y $1.335 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 15 de octubre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: algunos bancos registraron leves subas, mientras que el dólar blue y el MEP también avanzaron durante la jornada de este martes, en una rueda sin sobresaltos pero con repunte generalizado tras las caídas del lunes.
