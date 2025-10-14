Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 14 de octubre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: algunos bancos registraron leves subas, mientras que el dólar blue y el MEP también avanzaron durante la jornada de este martes, en una rueda sin sobresaltos pero con repunte generalizado tras las caídas del lunes.