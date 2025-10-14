Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 14 de octubre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: algunos bancos registraron leves subas, mientras que el dólar blue y el MEP también avanzaron durante la jornada de este martes, en una rueda sin sobresaltos pero con repunte generalizado tras las caídas del lunes.
El dólar cerró el martes con un leve repunte en la mayoría de las entidades financieras, luego de un comienzo de semana marcado por fuertes bajas. Las cotizaciones bancarias mostraron subas moderadas, en un rango de entre 0,3% y 2%, mientras que el dólar bluey el MEP acompañaron la tendencia alcista con incrementos menores al 1%.
Bancos con leves subas
El Banco Nación cerró a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, con un alza de 0,73%. En el Banco Provincia, el tipo de cambio oficial terminó en $1.330 y $1.390 (+0,36%), mientras que el BBVA mantuvo sus valores sin cambios en $1.335 y $1.390.
El Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos no registraron movimientos, manteniéndose en $1.320 y $1.400. El Banco Galicia subió a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta (+1,46%), y el Santander Río operó en $1.350 y $1.400 (+1,08%).
El Banco Macro fue el que más avanzó este martes, con un alza de 2,17%: cerró a $1.345 para la compra y $1.410 para la venta. El ICBC también registró un incremento del 1,44%, finalizando en $1.345 y $1.405. En tanto, el Banco Credicoop no presentó variaciones, y el Banco Bica bajó 0,71% hasta $1.335 y $1.390.
El MEP avanzó a $1.421,71 con una variación de 0,48%. Foto: Reuters
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,48% y cerró la jornada en $1.421,07 para la compra y $1.421,71 para la venta, con un spread mínimo de $0,64. La cotización bursátil se mantiene estable dentro del rango de las últimas semanas, impulsada por la recuperación de bonos en pesos y una menor presión cambiaria tras los feriados internacionales.
El dólar blue subió 0,36% y cerró en $1.410 para la venta. Foto: Reuters
Dólar blue
El dólar blue también mostró una leve suba de 0,36%, para cerrar en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. En el mercado paralelo, los operadores destacaron un aumento en la demanda minorista, aunque el movimiento fue moderado frente a la baja registrada el lunes.
