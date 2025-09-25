En vivo: así cotiza el dólar hoy jueves 25 de septiembre en Argentina

El miércoles cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial, misma situación que con el Blue. En el Nación bajó a $1.360 para la venta y $1.310 para la compra, cifras en las que abre este jueves 25 de septiembre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas generalizadas, mientras que el dólar blue y el MEP también retrocedieron durante la jornada de este miércoles.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.380 y $ 1.405 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.369 y el Contado con Liquidación en $ 1.391.
