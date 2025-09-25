#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy jueves 25 de septiembre en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas generalizadas, mientras que el dólar blue y el MEP también retrocedieron durante la jornada de este miércoles.

El miércoles cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial, misma situación que con el Blue. En el Nación bajó a $1.360 para la venta y $1.310 para la compra, cifras en las que abre este jueves 25 de septiembre.

Minuto a minuto

Jueves 25.09

09:25 A cuánto abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.380 y $ 1.405 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.369 y el Contado con Liquidación en $ 1.391.

Jueves 25.09

09:05 El dólar en los bancos al cierre del miércoles

