Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 24 de septiembre

El mercado cambiario volvió a mostrar retrocesos en la rueda de este miércoles. Las cotizaciones en bancos cerraron con caídas de entre 0,36% y 4,84%, mientras que el dólar blue perdió $65 y el MEP retrocedió más de 2%.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas generalizadas, mientras que el dólar blue y el MEP también retrocedieron durante la jornada de este miércoles.
Entre las entidades bancarias, el Banco Nación cerró a $1.310 para la compra y $1.360 para la venta (-1,81%), mientras que Banco Provincia se ubicó en $1.310 y $1.370 (-1,08%). En tanto, el Banco Macro ofreció la divisa a $1.310 para la compra y $1.370 para la venta, con una baja de 1,44%.
El Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos cerraron ambos en $1.315 para la compra y $1.375 para la venta, con retrocesos de 1,08%. Santander ofreció el dólar a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta (-1,43%), mientras que Galicia se ubicó en $1.325 y $1.385 (-0,72%). Credicoop mantuvo los $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, sin cambios en la jornada.
ICBC cerró con una caída más marcada, a $1.305 en la compra y $1.370 en la venta (-3,18%). En Banco Bica, la moneda se ofreció a $1.328 para la compra y $1.383 para la venta, con un descenso del 0,36%.
El dólar MEP se movió en sintonía con el clima bajista: cerró en $1.376,76 para la compra y $1.377,57 para la venta, con una caída del 2,05% respecto de la jornada previa.
En el mercado informal, el blue también mostró debilidad. La divisa cayó $65 y finalizó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, un retroceso del 4,41%.
