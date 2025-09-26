En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 26 de septiembre en Argentina

El jueves cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial, mientras que el Blue se mantuvo. En el Nación bajó a $1.355 para la venta y $1.305 para la compra, cifras en las que abre este viernes 26 de septiembre.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas al cierre del jueves: en bancos hubo bajas generalizadas, el blue se mantuvo estable y el MEP retrocedió levemente durante la jornada de este jueves.
