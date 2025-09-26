#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 26 de septiembre en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas al cierre del jueves: en bancos hubo bajas generalizadas, el blue se mantuvo estable y el MEP retrocedió levemente durante la jornada de este jueves.

 12:19
El jueves cerró con caídas generalizadas en el dólar oficial, mientras que el Blue se mantuvo. En el Nación bajó a $1.355 para la venta y $1.305 para la compra, cifras en las que abre este viernes 26 de septiembre.

Minuto a minuto

Viernes 26.09

09:07 La cotización del dólar en cada banco al cierre del jueves

