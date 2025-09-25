Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 25 de septiembre

El dólar cerró la rueda de este jueves con descensos en la mayoría de los bancos relevados. Las caídas oscilaron entre el 0,3% y el 1,5%, reflejando la persistente presión bajista en el segmento oficial. En paralelo, el blue se mantuvo sin cambios y el MEP registró un leve retroceso.
Así cerró el dólar
En el Banco Nación, la divisa terminó a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta. El Banco Provincia cerró en $1.300 y $1.360, mientras que en el Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos la cotización finalizó en $1.300 y $1.365.
El Banco Macro fijó el tipo de cambio en $1.302 para la compra y $1.358 para la venta, y el BBVA lo ubicó en $1.305 y $1.360. En el Banco Galicia el cierre fue de $1.285 y $1.345, y en el Credicoop de $1.300 y $1.350. El ICBC se mantuvo en $1.315 y $1.370, mientras que el Banco Bica ofreció $1.309 para la compra y $1.362 para la venta.
El MEP retrocedió levemente en el cierre de este jueves.
Dólar MEP
El MEP se negoció a $1.372,35 para la compra y $1.373 para la venta, con un retroceso mínimo del 0,02%. El spread se ubicó en $0,65, mostrando cierta estabilidad pese a la presión vendedora.
El dólar blue cerró estable tras las últimas jornadas de volatilidad.
Dólar blue
El dólar blue cerró a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta, sin variaciones respecto a la jornada previa. El spread se mantuvo en $20, lo que refleja una calma momentánea en el segmento informal.
