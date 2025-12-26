En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 26 de diciembre, en Argentina

De acuerdo con el informe, que se realizó entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025, dentro del mayoritario grupo de argentinos que admitió haber tenido que reducir sus compras, el 43% de los hogares reconoció haber realizado recortes significativos, mientras que otro 29% admitió reducciones más moderadas. Apenas el 23% aseguró que sus gastos se mantuvieron sin cambios y un 5% afirmó haberlos incrementado.