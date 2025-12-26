En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 26 de diciembre, en Argentina

El cierre del mercado este martes 23 de diciembre dejó un mapa del dólar oficial marcado por la estabilidad en las entidades bancarias argentinas, sin modificaciones en el dólar blue y un nuevo descenso del dólar MEP. En el Nación cerró a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, cifras en las que abre este viernes 26 de diciembre.
Viernes 26.12
12:29 Cotizaciones
El dólar oficial en el Banco Nación opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la apertura de la rueda de este viernes, sin cambios con relación al último cierre.
- Dólar Blue: Compra $1.485 / Venta $1.505
- Dólar Cotando con Liquidación: Compra $1.523
- Dólar Tarjeta: Venta $1.917,5
Viernes 26.12
11:42 Cotizaciones
Viernes 26.12
10:20 7 de cada 10 argentinos redujo sus gastos en los últimos 3 meses
De acuerdo con el informe, que se realizó entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025, dentro del mayoritario grupo de argentinos que admitió haber tenido que reducir sus compras, el 43% de los hogares reconoció haber realizado recortes significativos, mientras que otro 29% admitió reducciones más moderadas. Apenas el 23% aseguró que sus gastos se mantuvieron sin cambios y un 5% afirmó haberlos incrementado.
Viernes 26.12
09:12 Tipos de cambio
Así abren las diferentes cotizaciones:
- Dólar Blue: Compra $1.485 / Venta $1.505
- Dólar MEP: Compra $1.475,4 / Venta $1.485,2
- Dólar Tarjeta: Venta $1.917,5
Viernes 26.12
08:58 Así cerró el dólar el martes en los bancos