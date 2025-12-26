#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 26 de diciembre, en Argentina

Tras el breve receso por la Noche Buena y la Navidad, se reactiva el mercado ya con la vista puesta en el 2026.

Imagen ilustrativa. Crédito: Reuters
Por: 

El cierre del mercado este martes 23 de diciembre dejó un mapa del dólar oficial marcado por la estabilidad en las entidades bancarias argentinas, sin modificaciones en el dólar blue y un nuevo descenso del dólar MEP. En el Nación cerró a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, cifras en las que abre este viernes 26 de diciembre.

Minuto a minuto

Viernes 26.12

12:29 Cotizaciones

El dólar oficial en el Banco Nación opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la apertura de la rueda de este viernes, sin cambios con relación al último cierre.

  • Dólar Blue: Compra $1.485 / Venta $1.505
  • Dólar MEP: Compra $1.487
  • Dólar Cotando con Liquidación: Compra $1.523
  • Dólar Tarjeta: Venta $1.917,5
Viernes 26.12

Viernes 26.12

10:20 7 de cada 10 argentinos redujo sus gastos en los últimos 3 meses

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 72% de las personas consultadas redujo sus gastos personales o familiares en los últimos tres meses, producto de la caída de los ingresos y el aumento de los precios.

De acuerdo con el informe, que se realizó entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025, dentro del mayoritario grupo de argentinos que admitió haber tenido que reducir sus compras, el 43% de los hogares reconoció haber realizado recortes significativos, mientras que otro 29% admitió reducciones más moderadas. Apenas el 23% aseguró que sus gastos se mantuvieron sin cambios y un 5% afirmó haberlos incrementado.

Viernes 26.12

09:12 Tipos de cambio

Así abren las diferentes cotizaciones:

  • Dólar Blue: Compra $1.485 / Venta $1.505
  • Dólar MEP: Compra $1.475,4 / Venta $1.485,2
  • Dólar Tarjeta: Venta $1.917,5
Viernes 26.12

08:58 Así cerró el dólar el martes en los bancos

