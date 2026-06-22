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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 22 de junio, en Argentina

El mercado cambiario mostró vaiacioners mixtas en la jornada del viernes: en bancos el dólar oficial tuvo subas y estabilidad, el blue bajó y el MEP subió.

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Durante la jornada cambiaria del viernes 19 de junio, el mercado de divisas en Argentina mostró variaciones mixtas. El dólar blue registró una leve baja del 0,34%, cerrando en $1.460 para la compra y $1.480 para la venta. En contraposición, el dólar MEP experimentó un alza del 0,68%, finalizando su cotización en $1.477,19 en la punta compradora y $1.477,96 en la vendedora.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 19 de junio

Por el lado del dólar oficial en las entidades bancarias, se observó un comportamiento de subas y estabilidad. Los bancos Nación, Provincia de Buenos Aires e Hipotecario registraron incrementos del 0,68% en sus valores, con topes de venta de hasta $1.480.

Por su parte, las cotizaciones en los bancos de Santa Fe, ICBC, Bica y Entre Ríos no presentaron variaciones respecto a la rueda anterior, manteniendo la estabilidad en sus operaciones.

11:04 / Lun. 22.06.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.460,00 compra / $1.480,00 venta (+0,00%)

Dólar MEP: $1.472,54 compra / $1.473,08 venta (-0,34%)

Dólar mayorista: $1.447,00 compra / $1.456,00 venta (-0,34%)

10:01 / Lun. 22.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

ICBC: $1.425,00 compra / $1.485,00 venta

Banco Nación: $1.430,00 compra / $1.480,00 venta

Banco Bica: $1.421,00 compra / $1.479,00 venta.

08:51 / Lun. 22.06.2026

Así cerró el dólar el viernes

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