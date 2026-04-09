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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 9 de abril

La divisa mantuvo la leve tendencia bajista registrada durante la semana, tanto en los valores mostrados por los distintos bancos de la Argentina como en en el blue y el MEP.

Mínimas variaciones en el dólar oficial y blue en Argentina este jueves 9 de abril.Mínimas variaciones en el dólar oficial y blue en Argentina este jueves 9 de abril.
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El dólar cerró este jueves 9 de abril de 2026 con mínimas variaciones a la baja tanto a nivel general en los bancos argentinos como en cotizaciones blue y MEP.

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Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta, con una variación del 0,35%, sosteniendo un spread de $50. En el Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.355 y $1.405, con una baja del 0,35% y spread de $50.

El precio del dólar se mantiene "a raya" en las últimas semanas.El precio del dólar se mantiene "a raya" en las últimas semanas.

En Banco Santa Fe, el dólar se sostuvo en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, sin variaciones del 0,7% y spread de $50. En ICBC, cerró la jornada en $1.350 y $1.410, sin variación y sosteniendo un spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con un spread en $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.

Dólar MEP

El MEP cerró con una caída de 0,28%: $1.420,30 para la compra y $1.420,35 para la venta. El spread se amplió a $0,55.

El gobierno debe afrontar pagos por unos 9 mil millones de dólares con bonistas privados.Así cerró el dólar.

Dólar blue

El dólar blue se sostuvo en 0,36% y terminó en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta. El spread se ubicó en $10.

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