El dólar cerró este jueves 9 de abril de 2026 con mínimas variaciones a la baja tanto a nivel general en los bancos argentinos como en cotizaciones blue y MEP.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 9 de abril
La divisa mantuvo la leve tendencia bajista registrada durante la semana, tanto en los valores mostrados por los distintos bancos de la Argentina como en en el blue y el MEP.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta, con una variación del 0,35%, sosteniendo un spread de $50. En el Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.355 y $1.405, con una baja del 0,35% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar se sostuvo en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, sin variaciones del 0,7% y spread de $50. En ICBC, cerró la jornada en $1.350 y $1.410, sin variación y sosteniendo un spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con un spread en $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.
Dólar MEP
El MEP cerró con una caída de 0,28%: $1.420,30 para la compra y $1.420,35 para la venta. El spread se amplió a $0,55.
Dólar blue
El dólar blue se sostuvo en 0,36% y terminó en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta. El spread se ubicó en $10.