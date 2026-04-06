El dólar oficial cerró el pasado miércoles 1º de abril con subas a nivel general en bancos y con un blue que se opuso en la tendencia terminando con bajas en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 6 de abril, en Argentina
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas durante el miércoles, último día hábil de la semana pasada: en bancos hubo subas, el blue bajó y el MEP también se mantuvo en la tendencia alcista durante la jornada.
Cotizaciones del día.
El MEP, en tanto, finalizó en $1.431,67, con alza de 0,70%.
09:00 / Lun. 06.04.2026
Así cerró el dólar el miércoles
Blue: $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.
Banco Nación: $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.
Banco Provincia de Buenos Aires: finalizó $1.370/$1.420.
Banco Santa Fe: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.
ICBC: $1.360/$1.420.
Banco Bica: $1.355 para la compra y $1.410 para la venta.
Banco Entre Ríos: $1.410/$1.460.
MEP: $1.432,63 para la compra y $1.433,35 para la venta.
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