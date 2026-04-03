El reciente fallo judicial sobre YPF genera expectativas y desafíos para la economía argentina. La Cámara de Apelaciones revocó parte de la sentencia previa que obligaba al país a pagar miles de millones de dólares, y ahora el gobierno podrá ajustar el marco legal para evitar futuras controversias.
Cómo impacta el fallo de la Cámara sobre YPF en la economía argentina
El economista German Rollandi explicó cómo la reciente decisión judicia modificó la deuda pendiente, despejó incertidumbres legales y generó impactos sobre salarios, inversión y la política energética en Argentina.
Alivio jurídico para Argentina
Según el economista Germán Rollandi, “es un gran fallo, nos saca un enorme peso de encima y despeja el horizonte de una política de estado que se venía arrastrando desde hace varios años, pero todo está a verse. Pensemos que este es el segundo escalón”.
El experto recordó que en la primera instancia el juicio había condenado a Argentina al pago de 16.000 millones de dólares, que con intereses actuales ascendían a 18.000 millones.
“La Cámara de Apelaciones falló en contra y dice: ‘Devuélvase esto a los tribunales inferiores para que vuelvan a jugar teniendo en cuenta la posición argentina’”, explicó, destacando la importancia de jerarquizar la ley de expropiación por sobre el estatuto de YPF.
Asimismo, añadió que el perdedor del juicio, Burford, sufrió un fuerte golpe en sus acciones, con una caída del 50%, y ahora deberá decidir si continúa con el proceso, lo da de baja o busca un fallo en la Corte Suprema de Estados Unidos.
Inversión y la política energética
Rollandi señaló que “esto debería ser por lo menos el principio del fin de este juicio de más de 10 años de una empresa que sigue siendo argentina y que con esto debería tener un perfil mucho mejor en el sentido de poder atraer inversiones y no estar sujeta a ningún embargo por parte de terceras partes”.
El conflicto en YPF se originó por la compra de acciones a través de un alto endeudamiento, lo que limitó la capacidad de reinversión y generó perspectivas negativas para la empresa. La intervención del Estado se dio para proteger la estabilidad y el futuro del sector petrolero.
Según el economista: “Eskenazi con el grupo Petersen se endeudó para adquirir el 15% de las acciones de YPF, hicieron un arreglo con Repsol sobre cómo pagar los créditos y la empresa terminó sin capital para reinvertir. Ahí es donde ingresó el Estado y expropió ese porcentaje”.
Salarios frente a la inflación
El fallo judicial coincide con un contexto económico complejo, donde los salarios formales pierden terreno frente a la inflación.
Rollandi señaló: “Lo que se observa ahora es que el sector público está respecto a enero de 2022 un 20% por debajo. El sector privado inició una recuperación que se fue frenando sobre los últimos meses, sobre todo después de septiembre; la aceleración de la inflación hizo que la recuperación del sector formal sea cada vez menor”.
El economista destacó la situación del sector no registrado: “Lo llamativo es esta fuerte recuperación del sector no registrado, que está en niveles salariales iguales al año 2019, mientras que el privado y el público está por debajo. Esto obviamente tiene su impacto en los números de pobreza, que muestran un nivel por debajo del 30%”.
Sin embargo, advirtió que el aumento de horas trabajadas y la caída del poder adquisitivo en los sectores informales y formales “hará que los salarios empiecen a caer considerablemente respecto de la inflación producto del estancamiento económico y la aceleración inflacionaria”.
Rollandi concluyó que, aunque algunos sectores como la cosecha en ciertas provincias puedan generar mayor movimiento económico, “el resto del país, sobre todo las zonas industriales y el conurbano bonaerense, va a estar bastante golpeado y veremos qué pasa hacia mediados de año si esto cambia un poco”.