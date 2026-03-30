Marín asegura que "los aumentos de YPF son menores de los que tendría que haber hecho"
El CEO de la petrolera nacional indicó que se busca equilibrar los precios sin desestabilizar la economía, en un contexto de tensión internacionales por la guerra en Medio Oriente. Mientras, Kicillof salió a criticar que la inacción del gobierno afecta los bolsillos de los argentinos.
“Nosotros estamos trabajando con la industria, nada de involucramiento del Estado nacional”, remarcó Marín sobre el accionar de YPF en medio del encarecimiento del crudo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.
El presidente de YPF, Horacio Marín, se refirió este lunes al aumento del precio del combustible en la Argentina, en medio de las subas del barril de Brent a raíz de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz para la navegabilidad de los buques petroleros.
Marín analizó que “desde que empezó la guerra, si uno agarra con valores internacionales YPF y todas las refinadoras tuvimos conciencia y hemos subido un tercio de lo que deberíamos haber subido y lo que me parece es que no se puede hacer”.
Agregó que “si nosotros facturamos 20.000 millones de dólares especular y ganar unos millones de dólares más, hacer picos y que la gente lo sufra y generar inflación no nos parecía”.
Horacio Marín, CEO de YPF. Foto: REUTERS/ Agustin Marcarian.
Otro de los puntos que aclaró sobre el precio de la nafta en la región afirmó que Argentina “hay que ver las distintas decisiones que se han tomado en cada país; no se puede decir si es más cara o más barata porque hay distintas formas de hacerlo”.
“Nosotros estamos trabajando con la industria, nada de involucramiento del Estado nacional”, sostuvo el CEO de Yacimientos Petrolíficos Fiscales.
Reclamo de Kicillof
También se refirió al aumento de precios de los combustibles el gobernador de Buenos Aires y ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Lo hizo en una alocución sobre el reciente fallo favorable para el país de la justicia norteamericana sobre la expropiación de YPF durante su gestión.
Kicillof señaló que la propiedad estatal de YPF es fundamental para que el Estado pueda afrontar los vaivenes internacionales de los precios como ocurre a partir de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
“Llamo al Gobierno a que cuide el bolsillo de la gente; para eso tenemos YPF nacional, para tener una política en torno al precio de los combustibles internos, sobre todo cuando ya logramos el autoabastecimiento”, reclamó el mandatario provincial, en referencia a la importancia de defender a los consumidores ante el encarecimiento de la nafta, cuyo valor ya supera los 2 mil pesos por litro en el surtidor.
El referente opositor criticó el modelo privatista por favorecer la exportación sobre el mercado interno y por importar equipos que podrían fabricarse localmente: “El modelo que quiere Milei es entregar el recurso natural y perder la oportunidad de generar industria nacional y encadenamientos productivos”.