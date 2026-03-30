Crisis de combustible

Marín asegura que "los aumentos de YPF son menores de los que tendría que haber hecho"

El CEO de la petrolera nacional indicó que se busca equilibrar los precios sin desestabilizar la economía, en un contexto de tensión internacionales por la guerra en Medio Oriente. Mientras, Kicillof salió a criticar que la inacción del gobierno afecta los bolsillos de los argentinos.