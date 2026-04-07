#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 7 de abril, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue bajó y el MEP también se mantuvo en la tendencia alcista durante la jornada.

Así cotiza el dólar este martes.Así cotiza el dólar este martes.
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró este lunes 6 de abril de 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.

En tanto, el blue y el MEP se opusieron a la tendencia terminando con leves bajas.

10:29 / Mar. 07.04.2026

La cotización del dólar en cada banco

Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

ICBC: $1.360,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

Banco Bica: $1.355,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

Banco Nación: $1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.

09:06 / Mar. 07.04.2026

Así cerró el dólar el lunes

Banco Nación: cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Banco Provincia de Buenos Aires: finalizó en $1.365 y $1.415.

Banco Santa Fe: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Banco Bica: la cotización quedó en $1.355 para la compra y $1.410 para la venta.

Banco Entre Ríos: terminó en $1.410 y $1.460.

MEP: $1.428,6 para la compra y $1.429,79 para la venta.

Blue: $1.390 para la compra y $1.400 para la venta

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro