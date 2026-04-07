El dólar cerró este lunes 6 de abril de 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 7 de abril, en Argentina
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue bajó y el MEP también se mantuvo en la tendencia alcista durante la jornada.
En tanto, el blue y el MEP se opusieron a la tendencia terminando con leves bajas.
La cotización del dólar en cada banco
Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.
ICBC: $1.360,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.
Banco Bica: $1.355,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.
Banco Nación: $1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.
Así cerró el dólar el lunes
Banco Nación: cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.
Banco Provincia de Buenos Aires: finalizó en $1.365 y $1.415.
Banco Santa Fe: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.
Banco Bica: la cotización quedó en $1.355 para la compra y $1.410 para la venta.
Banco Entre Ríos: terminó en $1.410 y $1.460.
MEP: $1.428,6 para la compra y $1.429,79 para la venta.
Blue: $1.390 para la compra y $1.400 para la venta