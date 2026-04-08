El dólar cerró este martes 7 de abril de 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 8 de abril, en Argentina
El mercado cambiario mostró una leve variación alcista en bancos, aunque el blue y el MEP mantuvieron la tendencia a la baja durante la jornada.
En tanto, el blue y el MEP continuaron la tendencia con leves bajas.
La cotización del dólar en cada banco
Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.
ICBC: $1.350,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.
Banco Bica: $1.365,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.360,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.
Banco Nación: $1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.
Así cerró el dólar el martes
Banco Nación: la divisa cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.
Banco Provincia de Buenos Aires: finalizó en $1.370 y $1.420.
Banco Santa Fe: el dólar se sostuvo en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta
ICBC: cerró la jornada en $1.360 y $1.420
Banco Bica: la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta
Banco Entre Ríos: terminó en $1.410 y $1.460
MEP: $1.429,70 para la compra y $1.430,09 para la venta.
Dólar blue: terminó en $1.385 para la compra y $1.395 para la venta.