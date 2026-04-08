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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 8 de abril, en Argentina

El mercado cambiario mostró una leve variación alcista en bancos, aunque el blue y el MEP mantuvieron la tendencia a la baja durante la jornada.

Así cotiza el dólar este miércoles.Así cotiza el dólar este miércoles.
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El dólar cerró este martes 7 de abril de 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.

En tanto, el blue y el MEP continuaron la tendencia con leves bajas.

10:56 / Mié. 08.04.2026

La cotización del dólar en cada banco

Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

ICBC: $1.350,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.

Banco Bica: $1.365,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.360,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.

Banco Nación: $1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.

09:47 / Mié. 08.04.2026

Así cerró el dólar el martes

Banco Nación: la divisa cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Banco Provincia de Buenos Aires: finalizó en $1.370 y $1.420.

Banco Santa Fe: el dólar se sostuvo en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta

ICBC: cerró la jornada en $1.360 y $1.420

Banco Bica: la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta

Banco Entre Ríos: terminó en $1.410 y $1.460

MEP: $1.429,70 para la compra y $1.430,09 para la venta.

Dólar blue: terminó en $1.385 para la compra y $1.395 para la venta.

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