El dólar cerró este martes 7 de abril de 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos. En tanto, el blue y el MEP continuaron la tendencia con leves bajas.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 7 de abril
El mercado cambiario mostró una leve variación alcista en bancos, aunque el blue y el MEP mantuvieron la tendencia a la baja durante la jornada.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin variaciones sosteniendo un spread de $50. En el Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.370 y $1.420, con una suba de 0,35% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar se sostuvo en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con avance de 0% y spread de $50. En ICBC, cerró la jornada en $1.360 y $1.420, sin variaciones sosteniendo un spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con una suba del 0,71% y el spread en $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.
Dólar MEP
El MEP cerró con una caída de 1,35%: $1.429,70 para la compra y $1.430,09 para la venta. El spread se sostuvo en $0,39.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,36% y terminó en $1.385 para la compra y $1.395 para la venta. El spread se ubicó en $10, con un descenso respecto de la referencia anterior.