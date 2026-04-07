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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 7 de abril

El mercado cambiario mostró una leve variación alcista en bancos, aunque el blue y el MEP mantuvieron la tendencia a la baja durante la jornada.

El dólar cierra con mínimas variaciones en bancos y leves bajas en el blue y el MEP en Argentina.El dólar cierra con mínimas variaciones en bancos y leves bajas en el blue y el MEP en Argentina.
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El dólar cerró este martes 7 de abril de 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos. En tanto, el blue y el MEP continuaron la tendencia con leves bajas.

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Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, sin variaciones sosteniendo un spread de $50. En el Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.370 y $1.420, con una suba de 0,35% y spread de $50.

El dólar cerró con bajas: el blue retrocedió y el MEP también registró una caída al finalizar la jornada.Imagen ilustrativa.

En Banco Santa Fe, el dólar se sostuvo en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con avance de 0% y spread de $50. En ICBC, cerró la jornada en $1.360 y $1.420, sin variaciones sosteniendo un spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con una suba del 0,71% y el spread en $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, sin cambios porcentuales y spread de $50.

Dólar MEP

El MEP cerró con una caída de 1,35%: $1.429,70 para la compra y $1.430,09 para la venta. El spread se sostuvo en $0,39.

El dólar cerró con subas y bajas.Imagen ilustrativa.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,36% y terminó en $1.385 para la compra y $1.395 para la venta. El spread se ubicó en $10, con un descenso respecto de la referencia anterior.

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