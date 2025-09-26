#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 26 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo leves movimientos, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este viernes.

Las pizarras bancarias mostraron variaciones dispares al cierre de la semana. Foto: Reuters
 18:16
Por: 

Las cotizaciones del dólar cerraron la semana con un panorama mixto. En bancos se registraron variaciones dispares, mientras que en el segmento informal el blue mostró una leve suba y el dólar MEP también avanzó.

Así cerró el dólar

En el Banco Nación, la divisa se ofreció a $1.350 para la venta. En el Banco Provincia cerró en $1.360, mientras que en el Santander lo hizo a $1.355.

El Galicia registró $1.375 en la punta vendedora y el Credicoop lo mantuvo en $1.350.

E n tanto, el BBVA cerró a $1.370, el Macro a $1.370, el ICBC a $1.370, y el Bica en $1.362. Los bancos Santa Fe y Entre Ríos lo fijaron en $1.345.

FILE PHOTO: A one hundred Argentine peso bill sits on top of several one hundred U.S. dollar bills in this illustration picture taken October 17, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File PhotoEl dólar MEP avanzó casi 2% y redujo la brecha con los bancos. Foto: Reuters

Dólar MEP

El dólar MEP registró un incremento de 1,95%, al cerrar en $1.408,52 para la venta y $1.407,29 para la compra. El spread entre puntas se ubicó apenas por encima del peso.

FILE PHOTO: U.S. Dollar banknotes are seen in this illustration taken July 17, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoEl dólar blue cerró con una leve suba este viernes en la city porteña. Foto: Reuters

Dólar blue

En el mercado informal, el dólar blue también mostró una leve suba, con un alza de $5 que lo llevó a $1.415 en la punta vendedora y $1.395 en la compradora.


Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Central
Banco Macro
Banco Nación
Banco BICA
Banco Santa Fe

