Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 26 de septiembre

Las cotizaciones del dólar cerraron la semana con un panorama mixto. En bancos se registraron variaciones dispares, mientras que en el segmento informal el blue mostró una leve suba y el dólar MEP también avanzó.
En el Banco Nación, la divisa se ofreció a $1.350 para la venta. En el Banco Provincia cerró en $1.360, mientras que en el Santander lo hizo a $1.355.
El Galicia registró $1.375 en la punta vendedora y el Credicoop lo mantuvo en $1.350.
E n tanto, el BBVA cerró a $1.370, el Macro a $1.370, el ICBC a $1.370, y el Bica en $1.362. Los bancos Santa Fe y Entre Ríos lo fijaron en $1.345.
El dólar MEP registró un incremento de 1,95%, al cerrar en $1.408,52 para la venta y $1.407,29 para la compra. El spread entre puntas se ubicó apenas por encima del peso.
En el mercado informal, el dólar blue también mostró una leve suba, con un alza de $5 que lo llevó a $1.415 en la punta vendedora y $1.395 en la compradora.
