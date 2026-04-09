En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 9 de abril, en Argentina

El dólar abrió este jueves 9 de abril 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.
El dólar en Argentina mantiene una relativa calma esta semana, el blue y el mep mantienen una tendencia leve hacia la baja.
La cotización del dólar en cada banco
Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.365,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.
ICBC: $1.350,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.
Banco Bica: $1.365,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.
Banco Nación: $1.360,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.
Así cerró el dólar el miércoles
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta.
En el Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.360 y $1.410.
En Banco Santa Fe, el dólar se sostuvo en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta.
En ICBC, cerró la jornada en $1.350 y $1.410.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta.
En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460.
El MEP cerró en $1.422,92 para la compra y $1.423,31 para la venta.
El dólar blue terminó en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta.