En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 9 de abril, en Argentina

﻿El dólar en Argentina mantiene una relativa calma esta semana, el blue y el mep mantienen una tendencia leve hacia la baja.

El dólar abrió este jueves 9 de abril 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.

En tanto, el blue y el MEP continúan la tendencia con leves bajas.

09:57 / Jue. 09.04.2026

La cotización del dólar en cada banco

Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.365,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

ICBC: $1.350,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.

Banco Bica: $1.365,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.

Banco Nación: $1.360,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.

08:51 / Jue. 09.04.2026

Así cerró el dólar el miércoles

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta.

En el Banco Provincia de Buenos Aires, finalizó en $1.360 y $1.410.

En Banco Santa Fe, el dólar se sostuvo en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta.

En ICBC, cerró la jornada en $1.350 y $1.410.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta.

En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460.

El MEP cerró en $1.422,92 para la compra y $1.423,31 para la venta.

El dólar blue terminó en $1.380 para la compra y $1.390 para la venta.

Además tenés que leer:

