En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 10 de marzo, en Argentina

El dólar cerró con movimientos cruzados entre bancos y tipos de cambio paralelos. El blue terminó con subas y el MEP bajó este lunes. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1390 para la compra, $1440 para la venta.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y bajas, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada del lunes.
El dólar cerró con movimientos cruzados entre bancos y tipos de cambio paralelos. El blue terminó con subas y el MEP bajó este lunes. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1390 para la compra, $1440 para la venta.