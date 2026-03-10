#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 10 de marzo, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y bajas, el blue subió y el MEP bajó durante la jornada del lunes.

El dólar cerró con movimientos cruzados entre bancos y tipos de cambio paralelos. El blue terminó con subas y el MEP bajó este lunes. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1390 para la compra, $1440 para la venta.


Martes 10.03

10:01 La cotización del dólar en cada banco

Martes 10.03

09:30 El valor del dólar al cierre del lunes

Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

