#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 11 de marzo, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue se mantuvo estable y el MEP bajó durante la jornada del martes.

Imagen ilustrativaImagen ilustrativa
Seguinos en
Por: 

El dólar cerró con bajas en varias pizarras: el blue no tuvo cambios y el MEP, en cambio, bajó. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1370 para la compra, $1420 para la venta.


Miércoles 11.03

11:52 Cambios en el Blue y Mayorista

El dólar Blue bajó y se ubica en 1.395,00 para la compra y 1.415,00 para la venta

El dólar Mayorista subió y se ubica en 1.393,00 para la compra y 1.402,00 para la venta

Seguinos en
Miércoles 11.03

09:32 La cotización del dólar en cada banco

Seguinos en
Miércoles 11.03

09:30 El valor del dólar al cierre del martes

Seguinos en
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro