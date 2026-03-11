En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 11 de marzo, en Argentina

El dólar cerró con bajas en varias pizarras: el blue no tuvo cambios y el MEP, en cambio, bajó. El cierre en Banco Nación tuvo a la moneda extranjera en $1370 para la compra, $1420 para la venta.
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas, el blue se mantuvo estable y el MEP bajó durante la jornada del martes.
El dólar Blue bajó y se ubica en 1.395,00 para la compra y 1.415,00 para la venta
El dólar Mayorista subió y se ubica en 1.393,00 para la compra y 1.402,00 para la venta