Este viernes 22 de mayo, el dólar cerró con mayoría de alzas en las pizarras bancarias y en los segmentos paralelos, completando la tercer semana del mes con leves variaciones mixtas.
Así cerró el dólar este viernes 22 de mayo
El mercado cambiario mostró leves variaciones al alza tanto en las entidades bancarias como en los segmentos paralelos, completando una semana de variables mixtas.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con aumento de 0,71% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires se mantuvo en $1.360 y $1.410, con un spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, se sostuvo en $1.355 y $1.415, con un spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,35% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con suba de 0,71% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.375 y $1.415, con un alza de 0,35% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con un alza de 0,35%: $1.427,50 para la compra y $1.428,25 para la venta. El spread fue de $0,32, con incrementos de $4,36 y $4,51 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue se sostuvo en su cotización y terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El spread quedó en $20, sin variaciones en ambas puntas respecto de la referencia anterior.