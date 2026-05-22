#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar este viernes 22 de mayo

El mercado cambiario mostró leves variaciones al alza tanto en las entidades bancarias como en los segmentos paralelos, completando una semana de variables mixtas.

El dólar cerró la semana con alzas en bancos y segmentos paralelos, mostrando variaciones mixtas y spreads estables en las principales entidades financieras.El dólar cerró la semana con alzas en bancos y segmentos paralelos, mostrando variaciones mixtas y spreads estables en las principales entidades financieras.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Este viernes 22 de mayo, el dólar cerró con mayoría de alzas en las pizarras bancarias y en los segmentos paralelos, completando la tercer semana del mes con leves variaciones mixtas.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con aumento de 0,71% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires se mantuvo en $1.360 y $1.410, con un spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, se sostuvo en $1.355 y $1.415, con un spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.365 para la compra y $1.420 para la venta, con variación de 0,35% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con suba de 0,71% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.375 y $1.415, con un alza de 0,35% y spread de $40.

American dollar money bills spread on old wooden backgroundEl mercado paralelo mostró alzas moderadas, con el dólar MEP cerrando en $1.428,25, impulsado por incrementos en ambas puntas frente al registro anterior.

Dólar MEP

El MEP cerró con un alza de 0,35%: $1.427,50 para la compra y $1.428,25 para la venta. El spread fue de $0,32, con incrementos de $4,36 y $4,51 en cada punta frente al registro previo.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue se mantuvo estable en su cotización, sin cambios en el spread, a pesar de las variaciones observadas en otros segmentos del mercado cambiario.

Dólar blue

El dólar blue se sostuvo en su cotización y terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El spread quedó en $20, sin variaciones en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Santa Fe
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro