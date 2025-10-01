Preocupa el contrabando de productos importados en Argentina
La Unión Industrial Argentina alertó por el preocupante incremento en el ingreso de mercadería por contrabando. “Genera un aumento en la informalidad, resulta un riesgo para los consumidores y socava el mercado a quienes pagan impuestos”, dicen en un comunicado.
Desbaratan talleres textiles clandestinos en donde confeccionaban prendas deportivas.
La Unión Industrial Argentina expresó con énfasis su preocupación por el aumento del ingreso al país de mercadería por contrabando, situación sobre la que vienen alertando desde hace meses, por las consecuencias que tiene sobre un tejido productivo muy golpeado por las políticas económicas del gobierno nacional, en particular las que vinculadas con la apertura de las importaciones.
En un comunicado difundido tras la reunión mensual del consejo directivo de la entidad, los industriales recordaron que, tal como ya sucedió en otros momentos de la historia argentina, este situación “genera era un aumento en la informalidad, resulta un riesgo para los consumidores y socava el mercado a quienes pagan impuestos”.
Entre otros sectores, el comunicado señala que los representantes de las cámaras de indumentaria, textil y calzado manifestaron la preocupación sobre la competencia desleal que plantea la venta on line de productos desde plataformas sin ningún tipo de pago de impuestos, y el vacío legal en su control, mientras que la Cámara de Tabaco que los productos sin humo son consumidos por 1.4 millones de adultos en la Argentina, a pesar de la prohibición absoluta de su venta, y planteó las dificultades que ocasiona la falta de normativa local para regular su producción, calidad y componentes.
Rappallini es el actual presidente de la Unión Industrial Argentina.
Por su parte, sigue el comunicado, desde la Cámara de la Industria Cervecera resaltaron que “el 40% de la mercadería relevada en puntos de venta en AMBA no tenía un origen legal y advirtieron sobre el efecto que genera la ley aduanera actual en la vuelta de los productos confiscados al mercado a través de subastas dispuestas por Aduana, sin los debidos controles sanitarios y a precios viles”.
En la reunión, el Centro de Estudios de la UIA presentó el octavo “Informe de actividad industrial” que anticipan para agosto una baja interanual de la actividad industrial en torno a 3%, tras una caída de 2,3% en julio, al tiempo que volvió a plantearse la necesidad de bajar las tasas de interés que hoy la hacen incompatible con cualquier actividad productiva.
