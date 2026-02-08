Impulsadas por el sector energético

Sin acuerdo comercial, las exportaciones de Argentina a EE. UU. fueron récord en 2025

Con un crecimiento del 68%, destaca la relevancia del sector petrolero-petroquímico en el comercio bilateral. El marco estratégico firmado esta semana promete potenciar el intercambio, eliminando aranceles y fortaleciendo cadenas de suministro críticas.