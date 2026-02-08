Milei suspendió su viaje a EE.UU. y participará virtualmente del “Board of Peace”

La Casa Rosada confirmó un giro en la agenda internacional del presidente Javier Milei, quien resolvió suspender el viaje a Estados Unidos que estaba previsto para este lunes. La decisión responde a la convocatoria para participar en la reunión inaugural del “Board of Peace”, que se realizará el próximo 19 de febrero en Washington DC, un foro de alto perfil político y estratégico a nivel global.
Ante la cercanía entre la fecha del viaje previsto y el encuentro internacional, el mandatario optó por reordenar prioridades. Según se informó oficialmente, Milei permanecerá en Buenos Aires para concentrarse en la gestión local y cumplirá con sus compromisos internacionales mediante intervenciones virtuales, manteniendo así presencia institucional sin desatender la agenda doméstica.
La representación argentina en las actividades programadas en Estados Unidos quedará en manos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario encabezará los encuentros con inversores y organismos técnicos, en línea con la estrategia del Ejecutivo de profundizar el perfil reformista y promercado ante actores clave del escenario internacional.
Desde el entorno presidencial remarcaron que el vínculo con el “Board of Peace” sigue siendo prioritario dentro del calendario diplomático del Gobierno. Milei participará del encuentro de manera remota y mantiene su compromiso con el foro, al que fue especialmente convocado para integrar la reunión inaugural del organismo.
Sturzenegger encabezará la representación argentina en las actividades previstas en Estados Unidos.
Reordenamiento político y señales de gestión
El cambio de agenda no implica un repliegue de la política exterior, sino una reorganización táctica del calendario presidencial. En Balcarce 50 interpretan la decisión como una señal de centralidad en la gestión interna, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar reformas estructurales y sostener gobernabilidad política.
La estrategia apunta a sostener presencia internacional sin descuidar el frente doméstico, combinando participación virtual con representación ministerial. En ese esquema, Sturzenegger se convierte en una pieza clave de la diplomacia económica, articulando la agenda de reformas con los sectores financieros y técnicos de Estados Unidos.
Expectativa por el viaje del 19 de febrero
Respecto al viaje definitivo previsto para el 19 de febrero, fuentes oficiales señalaron que la agenda aún no está cerrada. Los detalles de los encuentros bilaterales y las exposiciones públicas se comunicarán una vez finalizada la coordinación protocolar con las autoridades estadounidenses.
La Casa Rosada anticipa que ese viaje tendrá un perfil político-diplomático más definido, con foco en posicionamiento internacional, vínculos estratégicos y proyección global del modelo de gestión que impulsa la administración libertaria.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.