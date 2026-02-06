El Gobierno calificó como “un hito histórico” el acuerdo comercial con Estados Unidos

En una conferencia de prensa desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller argentino, Pablo Quirno, presentaron oficialmente los alcances del nuevo acuerdo comercial bilateral entre Argentina y Estados Unidos, al que calificaron como “un hito histórico para nuestro país”.
Según indicaron, se trata de una alianza estratégica que busca potenciar las exportaciones nacionales, atraer inversiones y fortalecer el vínculo político y económico con la principal potencia del hemisferio.
“El acuerdo refleja nuestro liderazgo regional y es fruto de meses de trabajo diplomático. Se abren nuevas puertas para las empresas argentinas en uno de los mercados más grandes del mundo”, aseguró uno de los voceros durante la exposición.
Reducción de aranceles y más exportaciones
Entre los principales puntos del convenio, se destaca la eliminación de aranceles para una amplia gama de productos argentinos, lo que permitirá competir en mejores condiciones en el mercado estadounidense. Además, se contempla la generación de nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos, como agroindustria, energía, servicios tecnológicos e industrias manufactureras.
El jefe de Gabinete subrayó que este acuerdo representa “un nuevo y enorme mercado para nuestras empresas”, con una proyección de más de 340 millones de consumidores entre ambos países.
Un paso clave en la política exterior
Desde el Gobierno remarcaron que este acuerdo no solo tiene impacto económico, sino también valor geopolítico, ya que posiciona a la Argentina como un actor confiable en el escenario internacional. En un contexto global de alta competencia, la apertura de mercados es vista como una estrategia para dinamizar la economía local y favorecer la creación de empleo.
Mirá tambiénQuirno anunció desde Washington que Argentina firmó el acuerdo comercial con Estados Unidos
Asimismo, explicaron que el convenio se enmarca en una política activa de inserción internacional, con la intención de “construir una economía más abierta, competitiva y conectada al mundo”.
Si bien el acuerdo fue celebrado por el Ejecutivo como un avance sustancial, su implementación dependerá de la aprobación parlamentaria. Las autoridades anticiparon que será enviado al Congreso en los próximos días y esperan que el debate legislativo permita consolidar el consenso político necesario para su ratificación.
“Estamos convencidos de que este es un paso necesario para crecer, producir más y mejorar la calidad de vida de los argentinos”, concluyeron los funcionarios.
Expectativas en el sector productivo
El anuncio fue bien recibido por distintos sectores empresarios y cámaras de comercio, que ven en el acuerdo una posibilidad concreta de ampliar mercados y mejorar la competitividad. Desde el sector agroindustrial, en particular, destacaron que la eliminación de barreras arancelarias permitirá mejorar los márgenes de exportación en productos como limones, carne, vinos y alimentos procesados. También el ámbito tecnológico y de servicios expresó expectativas por un posible aumento de inversiones extranjeras y por la apertura de nuevos canales de cooperación.