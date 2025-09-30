Industria frigorífica

Buenos precios internacionales y recuperación del consumo interno

Gustavo Ingaramo, propietario de Frigorífico Recreo, dijo que tras un 2024 difícil la industria está trabajando con buenas expectativas en un contexto de precios altos históricos de la hacienda. Exportan a China, Estados Unidos, la UE y países de Africa, entre muchos otros.