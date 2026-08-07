La inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 2,9 por ciento y acumuló un avance del 19,4% en los primeros siete meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
En cuánto quedó el valor que anticipa la inflación nacional de julio
La variación de precios en la Ciudad de Buenos Aires saltó 1,1 puntos porcentuales respecto a junio. El Índice de Precios al Consumidor se dará a conocer el próximo jueves 13 de agosto.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,2% en el séptimo mes del año, 1,4 puntos porcentuales por encima de junio (32,6%).
La inflación en territorio porteño escaló en julio 1,1 puntos porcentuales frente a junio (1,8%), rompiendo la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde abril, que había llevado a quebrar el 2% después de nueve meses.
Principales sectores con aumentos
El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de julio respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura, que en conjunto aportaron 2,11 puntos porcentuales al alza del Nivel General.
Entre dichos aumentos se destaca el incremento de 5,3% en Restaurantes y Hoteles, que sumó casi 1 punto a la variación mensual del IPCBA, “como resultado de las subas en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor medida, en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas”.
El análisis del instituto porteño también reveló que otro rubro que contribuyó a la aceleración fue Recreación y cultura que se elevó 5,8% e incidió 0,30 puntos, “como resultado de las subas en los valores de los paquetes turísticos por motivos estacionales”.
Con el mayor peso de los sectores vinculados al consumo en vacaciones de invierno sobresale la fuerte aceleración de precios en CABA, que sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC el jueves 13 de agosto. Se espera que marque un leve avance en torno al 2%, según estiman las consultoras privadas.
Comparación entre Bienes y Servicios
Durante el mes pasado, los Bienes registraron una suba de 1,4%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,8% y en lo que va del año acumularon un alza de 15,4% y de 21,8%, respectivamente. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 28,3% y los Servicios de 36,1%.
Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, aceleró su ritmo de suba hasta 32,1% interanual.
La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 3,0% en julio, destacándose las alzas en los aranceles de los establecimientos educativos, en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y en las cuotas de la medicina prepaga. A nivel interanual, trepó 41,7%.
A su vez, los bienes y servicios Estacionales promediaron una suba de 10,9%, principalmente por los incrementos en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos, seguidos por las subas en los precios de los paquetes vacacionales, de los pasajes aéreos y de las verduras. En términos interanuales, se aceleró hasta 20,4%.