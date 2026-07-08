#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Nueva misión

Kristalina Georgieva visitará la Argentina a fines de julio invitada por Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la directora gerente del FMI llegará al país a fines de este mes. La visita se dará en el marco del programa económico y tras la ratificación de las proyecciones de crecimiento para la Argentina.

Kristalina Georgieva visitará la Argentina por invitación del presidente Javier Milei. Foto: ReutersKristalina Georgieva visitará la Argentina por invitación del presidente Javier Milei. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fines de julio, según confirmó este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una publicación en sus redes sociales.

La llegada de la titular del organismo se producirá por invitación del presidente Javier Milei y en un contexto marcado por el seguimiento del programa económico acordado entre el Gobierno y el FMI.

Luis Caputo confirmó el viaje de la titular del FMI a través de sus redes sociales.Luis Caputo confirmó el viaje de la titular del FMI a través de sus redes sociales.

El anuncio de Caputo

"Tenemos el agrado de anunciar que, a fin de mes, recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei", expresó Caputo.

El ministro sostuvo además que la visita refleja la "excelente relación y el diálogo constructivo" entre el Gobierno nacional y el organismo internacional, y afirmó que permitirá profundizar el trabajo conjunto para consolidar la estabilidad y el crecimiento económico.

El FMI mantuvo sus previsiones

La confirmación del viaje coincidió con la publicación de la actualización del informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional.

International Monetary Fund (IMF) Managing Director Kristalina Georgieva gestures as she speaks during the IMF/World Bank annual meetings in Washington, D.C., U.S., October 17, 2025. REUTERS/Ken CedenoEl FMI mantuvo su previsión de crecimiento de 3,5% para la economía argentina en 2026. Foto: Reuters

El organismo mantuvo su previsión de crecimiento para la Argentina en 3,5% para 2026 y proyectó una expansión del 4% para 2027, cifras que ubican al país por encima del promedio esperado para América Latina y el Caribe.

Una visita en un contexto económico clave

La llegada de Georgieva se producirá mientras el Gobierno busca consolidar su programa financiero y avanzar en la recuperación del acceso a los mercados internacionales.

El Ejecutivo considera que el respaldo del FMI constituye un elemento central para sostener el proceso de estabilización macroeconómica y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Javier Milei
Luis Caputo
FMI
Fondo Monetario Internacional
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro