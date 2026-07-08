La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fines de julio, según confirmó este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una publicación en sus redes sociales.
Kristalina Georgieva visitará la Argentina a fines de julio invitada por Milei
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la directora gerente del FMI llegará al país a fines de este mes. La visita se dará en el marco del programa económico y tras la ratificación de las proyecciones de crecimiento para la Argentina.
La llegada de la titular del organismo se producirá por invitación del presidente Javier Milei y en un contexto marcado por el seguimiento del programa económico acordado entre el Gobierno y el FMI.
El anuncio de Caputo
"Tenemos el agrado de anunciar que, a fin de mes, recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei", expresó Caputo.
El ministro sostuvo además que la visita refleja la "excelente relación y el diálogo constructivo" entre el Gobierno nacional y el organismo internacional, y afirmó que permitirá profundizar el trabajo conjunto para consolidar la estabilidad y el crecimiento económico.
El FMI mantuvo sus previsiones
La confirmación del viaje coincidió con la publicación de la actualización del informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional.
El organismo mantuvo su previsión de crecimiento para la Argentina en 3,5% para 2026 y proyectó una expansión del 4% para 2027, cifras que ubican al país por encima del promedio esperado para América Latina y el Caribe.
Una visita en un contexto económico clave
La llegada de Georgieva se producirá mientras el Gobierno busca consolidar su programa financiero y avanzar en la recuperación del acceso a los mercados internacionales.
El Ejecutivo considera que el respaldo del FMI constituye un elemento central para sostener el proceso de estabilización macroeconómica y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei.