Números positivos

Santa Fe Business Forum: casi $ 3.500 millones en impacto económico

Fue más de un 200 % superior a la primera edición. Además ya se generaron, entre ventas y pedidos entre los compradores y vendedores, movimientos por unos 15 millones de dólares. El foro internacional organizado por el Gobierno Provincial reunió en Rosario a más de mil empresas, 250 compradores de 45 países y 40 fondos de inversión. Se concretaron 3.120 reuniones de negocios. “El foro dejó una huella concreta en la economía local y en la agenda estratégica de la provincia”, destacaron las autoridades.