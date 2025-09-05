Pullaro: “Desde nuestra provincia le mostramos al mundo un modelo de potencia productiva”
El gobernador encabezó en Rosario el acto de clausura del foro internacional, que reunió a 250 compradores de más de 30 países, 1.000 empresas santafesinas y nacionales, y 40 fondos de inversión. Hubo más de 5.000 reuniones y se generaron operaciones por 15 millones de dólares.
Pullaro encabezó la clausura del Santa Fe Business Forum en Rosario.
El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezó este viernes en la Fluvial de Rosario el acto de clausura del Santa Fe Business Forum 2025. Creado en la actual gestión, el evento busca consolidar a la provincia como polo estratégico de innovación, inversión y comercio exterior.
Santa Fe, modelo productivo
“Este foro muestra nuestra potencia productiva, que es lograr internacionalizar todos nuestros productos, consolidar mercados y buscar nuevos destinos”, afirmó Pullaro en el cierre. El mandatario remarcó que Santa Fe “está mostrando un rumbo distinto al que transita Argentina”, convencido de que “la única manera de salir adelante es producir más, generar empleo, estabilizar la economía y crecer”.
Durante los cinco días, señaló, “le mostramos al mundo lo que puede ser una potencia productiva. Si seguimos acompañando a cada emprendedor, pyme, empresa e industria que quiera invertir y crecer, vamos a ser la capital del interior y el motor que empuje a Argentina al cambio definitivo”.
El encuentro reunió a 250 compradores internacionales y 1.000 empresas.
Scaglia subrayó que “Santa Fe lo hizo una vez más”, al demostrar que “con esfuerzo, compromiso y una meta, siempre se puede”. Definió al foro como “el más grande de Argentina” y destacó que se trata de una vidriera internacional para “el corazón productivo” de la provincia.
Del acto participaron además la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; autoridades diplomáticas; intendentes y presidentes comunales; la presidenta del Enapro, Graciela Alabarce; legisladores y representantes del sector empresario.
Provincia líder en el mercado internacional
El ministro Puccini valoró que en esta edición “muchos clústeres productivos tuvieron mayor participación” y sostuvo que Santa Fe “ofrece ventajas únicas” que no deben desaprovecharse. “Los compradores internacionales destacaron la calidad de la gente, la hospitalidad y las oportunidades de negocio que se concretaron y las que vendrán. Todo esto consolida nuestro objetivo de liderar la internacionalización de las empresas santafesinas”, señaló.
Más de 15 millones de dólares en operaciones surgieron de las rondas de negocios.
Losada, por su parte, detalló los números del encuentro: “Se realizaron 5.077 reuniones en la ronda de negocios; se generaron más de 15 millones de dólares en ventas y pedidos; participaron 1.000 empresas locales y 250 compradores internacionales de 45 países; y 40 fondos de inversión mantuvieron 823 reuniones con 250 startups, con un capital global de 3.400 millones de dólares”.
La funcionaria agregó que 210 empresarios extranjeros recorrieron 31 circuitos productivos en 40 localidades de 14 departamentos, con visitas a 87 empresas y a siete establecimientos incluidos en el programa Sabores de Santa Fe. En total, más de 6.000 personas participaron activamente en las distintas actividades.
Resultados de la edición 2025
El Santa Fe Business Forum incluyó rondas de negocios en sectores como equipamiento médico, nutrición animal, carnes, legumbres, lácteos, miel y turismo. También se desarrolló el Foro de Inversiones, con la participación de más de 200 startups de diez rubros, entre ellos biotecnología, agtech, energías renovables y economía circular.
Los compradores extranjeros recorrieron además circuitos vinculados con maquinaria industrial y agrícola, biotecnología, industria alimenticia, turismo de reuniones, materiales de construcción, autopartes, muebles, textiles, genética y nutrición animal.
El programa se completó con más de 50 charlas y paneles de referentes del comercio internacional, la economía, la innovación y el deporte, que ofrecieron capacitación y debate sobre los desafíos del mercado global.
